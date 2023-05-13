Эти 3 знака Зодиака чаще всего изменяют своим половинкам

Измена любимого человека всегда становится неприятной неожиданностью и горем, которое обрушивается на голову, словно снег посреди июля. Оправиться после такого потрясения очень сложно, но его можно предотвратить или, по крайней мере, морально к нему подготовиться. Необходимо лишь обратить внимание на знак зодиака избранника, ведь, по мнению астрологов, чаще всего к адюльтеру склонны люди, рожденные под определенными созвездиями. Рассказываем, кто входит в топ-3 главных изменщиков в гороскопе.

Овен

Страсть и острые ощущения - вот что ищет огненный знак в отношениях в первую очередь. Больше всего на свете Овны обожают конфетно-букетный период, когда обоих партнеров переполняют эмоции. На этой стадии отношений представители знака готовы наобещать избраннику небо в алмазах, но вряд ли они сдержат данное ими слово.

Как только отношения перейдут на новый уровень и станут серьезными, Овен запаникует.

Ответственность - слово, которого нет в его лексиконе. Поэтому уроженец огненного знака начнет искать другой вариант, с которым снова можно будет погрузиться в сладкую безоблачную романтику.

Близнецы

Вот уж кому на месте не сидится, так это Близнецам. Представители воздушной стихии готовы отдать свое сердце возлюбленному при первой же встрече. Пылкие признания в любви и клятвы в верности - чего только не услышишь от эмоциональных Близнецов на первоначальном этапе отношений! Но рано или поздно все изменится.

Уроженцы знака довольно скоро начинают скучать в компании одного и того же человека.

Им хочется внимания и романтических признаний от кого-то еще, хочется водоворота страсти… Близнецы быстро понимают, что найти все это можно на стороне, и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть постоянного партнера.

Лев

Внимание, восхищение, комплименты - вот три кита, на которых строятся взаимоотношения со Львом. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, требуют к себе особенного отношения. Ведь они - короли зодиака и властители сердец!

Как можно не поклоняться им, не холить и не лелеять?

Если партнер не в силах дать Львам столько внимания, сколько им необходимо, нетрудно догадаться, куда он за этим отправится. Поскольку у каждого уроженца огненного знака поклонников предостаточно, он развлечется в компании одного из них. А потом еще и укорять вторую половинку станет: мол, ты сам в этом виноват!