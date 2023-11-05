Эти 3 знака Зодиака, бросят вас в трудный момент: им лучше не доверять

Кто в гороскопе много обещает, но мало выполняет?

Когда за вашей спиной есть надежный тыл, можно и горы свернуть. Но когда положиться абсолютно не на кого или лучший друг исчезает в самый критический момент, это грустно и больно. Астрологи назвали три знака зодиака, которые дают много обещаний, но сбегают, когда наступает пора сдержать свое слово.

Близнецы

Представители воздушного знака разбрасываются красивыми обещаниями налево и направо.

«Пиши и звони в любое время суток, сразу же примчусь», «Да я ради тебя на что угодно готов(а)», «Я за тебя и в огонь, и в воду», — эти и другие громкие фразы то и дело слетают с уст Близнецов.

Однако астрологи предупреждают: не стоит слепо верить этим клятвам и обещаниям вечной дружбы или любви.

Люди, рожденные под знаком Близнецов, на самом деле не задумываются, что однажды, возможно, им придется сдержать свое слово. Едва дело доходит до реальной поддержки, уроженцы знака исчезают таинственным образом. Или в ответ на срочный звонок о помощи через паузу отвечают что-то вроде: «Извини, я на Северном полюсе, тут очень плохо ловит связь! Увидимся, когда вернусь!»

Лев

Лев готов с пеной у рта доказывать, что нет на свете более отзывчивого человека, чем он. Поможет и деньгами, и поступками, и советами — только обращайтесь, не стесняйтесь! Но, как говорят астрологи, все это представитель огненной стихии обещает лишь для поддержания имиджа. Льву нравится выглядеть щедрым и самоотверженным в своих и чужих глазах.

В критической ситуации уроженец знака мгновенно позабудет про свои посулы.

Если встанет выбор между помощью другому человеку и собственным комфортом, Лев непременно остановится на втором варианте. Он не готов жертвовать своими материальными и эмоциональными ресурсами ради чьего-то там блага.

Дева

«Своя рубашка ближе к телу», — похоже, что именно эта народная мудрость служит девизом для Девы.

Представители этого знака берегут свой комфорт, как зеницу ока. Они стараются держаться подальше от чужих бед — не дай бог и их как-нибудь зацепит... Да и вмешиваться в чьи-то проблемы, по мнению Девы, не комильфо. Поможешь по доброте душевной, а потом еще и виноватым окажешься.

Поэтому, уверены специалисты, с уроженцами земного знака нужно держать ухо востро. Даже если Дева, будучи в приподнятом настроении, пообещает вам какую-то поддержку, не стоит надеяться на нее. Если напомнить ей про обещание, велика вероятность, что она открестится под каким-нибудь благовидным предлогом.