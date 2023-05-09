Эти 3 знака Зодиака больше других подвержены депрессии и хандре

Помните Ослика Иа-Иа из мультфильмов про Винни-Пуха и его друзей? Всегда поникший, печальный и чем-то расстроенный, он то и дело вздыхал и сетовал на несовершенство окружающего мира. Если осмотреться по сторонам, можно обнаружить, что такие же унылые люди обязательно есть среди наших друзей, коллег или родственников. Они постоянно жалуются, хандрят, надевают на лицо выражение вселенской грусти. Согласно наблюдениям астрологов, такое поведение характерно для представителей определенных знаков зодиака - рассказываем, для каких именно.

Телец

Представители земной стихии могут быть сколь угодно красивыми, талантливыми и успешными, однако с их лица все равно не сходит гримаса уныния.

“Могло быть и лучше”, - разочарованно вздыхает Телец, глядя на результаты своих деяний. Напрасно окружающие убеждают, что все идеально - он-то видит все свои косяки!

Что бы ни произошло в жизни подопечного Венеры - он непременно будет рассматривать это событие с пессимистической точки зрения, судить да рядить, как могло бы все сложиться, если б не… (целый список причин и обстоятельств). Многие убеждены, что Телец просто задавака, вот и все.

Рак

Вот уж кто в гороскопе практически не выбирается из лужи слез, которые сам же и наплакал, так это Рак. Уроженцы этого знака чувствуют себя в роли страдальцев как рыба в воде - это их обычное состояние. Если в жизни Рака нет ни одного повода пожаловаться на судьбу-злодейку, он даже впадает в ступор.

Ладно бы представитель водной стихии просто ныл и страдал, если ему так нравится.

Так ведь он же еще активно тянет в свое унылое болотце всех окружающих! Страдать без компании Раку не так интересно, кроме того, нужен тот, кто предоставит свою жилетку для слез и будет утешать его.

Козерог

Таких ворчунов, как Козерог, еще нужно поискать. Представителям земной стихии не угодишь. За окном светит солнышко - жарко, небо заволокло тучами - серо, переменная облачность - ни туда ни сюда, погода бы уже определилась, что ли! Одним словом, Козерог вечно чем-то недоволен, повод для того, чтобы побубнить себе под нос, найдется.

Для кого-то стакан наполовину полон, для уроженцев знака он всегда наполовину пуст.

Еще и стакан какой-то старый, с царапинами, грязный… Козерог отыщет минусы всегда и во всем, а еще непременно поделится своими “открытиями” со всеми окружающими.