Эти 3 знака Зодиака — лучшие в постели: как любовникам им нет равных

Конфетно-букетный период, свидания, романтика… Рано или поздно счастливые влюбленные понимают, что поцелуи и объятия - это, конечно, прекрасно, но отношениям пора переходить на новый этап. Он очень важный и волнительный, ведь оба не хотят разочаровать друг друга в постели. Кто-то считает себя слишком закрепощенным и опасается, что отпугнет этим партнера, а кто-то и вовсе не имеет интимного опыта. Найти идеального любовника, который не только воплотит в реальность тайные желания, но и поможет раскрыть свой чувственный потенциал, поможет гороскоп. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми появляются на свет самые страстные и нежные вторые половинки.

Лев

Стихия огня наделила своих подопечных необыкновенной пылкостью. Лев и страсть - это же практически синонимы! Люди, появившиеся на свет под этим знаком, обожают, когда партнер отдает инициативу в их руки, позволяет властвовать над ним и дарить необыкновенное наслаждение.

Лев - экспериментатор по жизни, и в постели тоже.

Он обязательно предложит второй половинке попробовать что-нибудь этакое, необычное и пикантное. Но не стоит думать, что в спальне огненный знак непререкаемый авторитет и его мнение первостепенно; нет, он чутко прислушивается к желаниям избранника.

Скорпион

Водный знак невероятно притягателен для противоположного пола. Мужчины и женщины, рожденные под этим созвездием, умеют заинтриговать, пробудить в партнере жгучее желание узнать его или ее получше. Прежде чем Скорпион и его вторая половинка окажутся наедине, он изрядно “разогреет” ее томными взглядами или откровенными смс.

Люди, рожденные под этим созвездием, умеют предугадывать желания партнера и уж тем более воплощать их в реальность.

Темное обаяние, свойственное Скорпиону, превращает его в глазах избранника в настоящего искусителя, на милость которого так приятно сдаться.

Стрелец

Со временем интимная жизнь во многих парах становится однообразной, партнерам приходится приложить определенные усилия, чтобы вернуть былой пыл. Единственный знак зодиака, который не допустит скуки в спальне - это Стрелец. Он постоянно изобретает что-то новое.

Каждый раз представитель огненного знака находит, чем приятно удивить свою вторую половинку.

Он уделяет много внимания чувственной сфере, не стыдится своих желаний и учит партнера относится к своим тайным грезам точно так же, без ложной скромности.