Эти 3 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели настоящие короли

Разочаровать вторую половинку в постели - страшный сон каждого влюбленного. Чтобы не допустить конфуза, кто-то штудирует интернет, кто-то - записывается на курсы к гуру страсти. А кому-то не нужно ничего делать, просто быть самими собой. Астрологи назвали счастливчиков, за которыми закрепилось реноме блестящих любовников.

Лев

Огненный знак недаром считается в гороскопе королем. Ему нет равных практически во всех сферах жизни, в том числе в постели. Лев - невероятно страстный любовник. Он быстро вспыхивает желанием и будет пылать им ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы осчастливить партнера. В спальне этот знак просто неутомим.

Многие опасаются, что Лев - нарцисс, который во время близости сосредоточен исключительно на себе любимом.

На самом деле это далеко не так. Представитель огненного знака сделает все от него зависящее, чтобы партнер ощутил себя особенным и желанным. Лев - не эгоист, он чутко откликается на просьбы второй половинки и потакает ее капризам.

Скорпион

Сложно найти более манящий и притягательный знак в гороскопе, чем Скорпион. Его представители от природы наделены удивительной «темной» харизмой. Парадоксальным образом они сочетают в себе такие качества, как холодность и страстность, закрытость и откровенность. Скорпионы - это ходячие загадки, которые так хочется разгадать.

В постели уроженец водной стихии - непревзойденный любовник.

Вне зависимости от того, как пола Скорпион, он предпочитает вести в паре, доминировать, в том числе во время интима. Вторая половинка, как правило, совершенно не против такого распределения ролей - уж больно хорош Скорпион, когда получает наслаждение и дарит его сам.

Стрелец

Огненным знакам нет равных в спальне - в этом могут убедиться партнеры не только Льва, но и Стрельца. Обладатели этого имени могут похвастаться невероятной раскрепощенностью, которая, как известно, в постели только приветствуется. Они сами не станут краснеть, предлагая пикантные эксперименты, и помогут расслабиться стеснительному партнеру.

Именно в компании этого знака второй половинке суждено получить самый чистый кайф от близости.

Даже после расставания со Стрельцом партнер продолжает сравнивать с ним последующих любовников, чтобы убедиться: нет, тому попросту нет равных. Романтические приключения - конек огненного знака, роман с ними всегда превращается в незабываемую авантюру.