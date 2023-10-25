Женщины этих 3 знаков Зодиака цепляются к мужчинам как репей: не могут быть одни

«Любит ли партнер меня так же сильно, как люблю его я?» Этим вопросом регулярно задаются представительницы трех знаков зодиака. В романтических отношениях они быстро становятся зависимы от мужчины и готовы на все, лишь бы удержать его рядом. Кроме того, бывает, что они раздражают благоверного своей поистине удушающей любовью.

Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца, невероятно целеустремленные. Если они поставили себе задачу - до конца года найти себе партнера и выйти за него замуж, будьте уверены, они непременно ее выполнят. Как только конкретный мужчина попадет в поле зрения дамы-Тельца и захватит ее внимание, она сделает все возможное, чтобы его не упустить.

Планета-покровитель этого знака - Венера, которая, как известно, получила свое название в честь античной богини любви и красоты.

Неудивительно, что с такой мощной поддержкой женщина-Телец способна расположить к себе понравившегося мужчину. А когда тот потеряет бдительность и расслабится в компании очаровательной дамы, она захлопнет ловушку.

Рак

Забота о любимом человеке - это то, без чего не представляет своей жизни женщина-Рак. Представительницу водной стихии хлебом не корми, дай окружить вниманием своего мужчину. При этом Рака не волнует, действительно ли благоверный нуждается в её помощи - порой она работает на опережение и вмешивается, когда этого совершенно не ждут и не просят.

Безусловно, бывают моменты, когда партнер женщины-Рака в самом деле рад её поддержке.

Но когда наступает момент встать на ноги и двигаться дальше самостоятельно, представительница знака не позволяет это сделать. Словно чрезмерно опекающая мамочка, она будет следовать за своим мужчиной, готовая в любой миг броситься на помощь. Вот только она не замечает, как раздражает избранника такое поведение.

Весы

Отношения с женщиной-Весы очень непредсказуемы. Представительница знака то совершенно не обращает внимания на своего партнёра - так, что тот даже начинает сомневаться, вместе ли они, то буквально не спускает с него глаз. В такие моменты избраннику становится не по себе, ведь Весы не даёт ему проходу, изводит ревностью и следует по пятам, словно тень.

Если уроженку воздушного знака переклинит, она будет, словно репей, цепляться за своего партнера и никуда не пускать его в одиночку.

Даже на рыбалку напросится, несмотря на то, что компания там предполагается сугубо мужская. Дело в том, что женщина-Весы в глубине души очень тревожна и не уверена в себе. Отсюда постоянная ревность и желание контролировать избранника.