Эти 3 женщины по знаку Зодиака не признают свои ошибки: спорить бесполезно

Представительницы этих знаков любят, чтобы последнее слово в споре оставалось за ними.

Ошибаться - это вполне нормально. Главное - сделать выводы из произошедшего и больше не допускать досадных промахов. Однако с этой простой истиной категорически не согласны представительницы определенных знаков зодиака. Они не любят и не умеют признавать свои ошибки, а потому в любом споре твердо стоят на своей позиции. Переубедить их нереально - пустая трата времени и энергетических ресурсов. Астрологи рассказали, с женщинами каких трех знаков лучше не вступать в конфликт, чтобы не портить себе настроение.

Лев

Первое правило общения с Львицей - она всегда права. Даже если представительница знака городит откровенную чепуху, задача собеседников - согласно кивать и конспектировать великие мудрости, которые она изрекает. Любые, даже самые робкие намеки на неправоту, сурово караются и не прощаются.

Расписаться в собственном промахе для Львицы равно потере авторитета.

Уличить ее в ошибке публично - значит обрести лютого врага на всю оставшуюся жизнь. Уроженка этого знака будет до последнего гнуть свою линию, доказывая окружающим, кого тут на самом деле надо слушать. И порой самое мудрое решение - махнуть на нее рукой.

Скорпион

Женщина-Скорпион - ума палата. И точка. Гениальность представительницы водного знака необходимо принять, как аксиому, спорить с которой бесполезно. Скорпионша не допускает ошибок, в если кто-то думает иначе, открытая дверь всегда к его услугам. И нет, Мисс Безупречность не хочет слышать ваше драгоценное мнение по этому поводу.

Даже если вам каким-то чудом удастся подловить уроженку этого знака на промахе и доказать это, она все равно спишет произошедшее на кого-то еще, неблагоприятное стечение обстоятельств, ретроградный Меркурий и т.д.

Но если вы попробуете убедить всех в том, что вся вина лежит именно на Скорпионше, можете больше не показываться ей на глаза - испепелит взглядом.

Козерог

Представительницы земной стихии взирают на окружающих с высоты пьедестала, на который сами же себя и возвели. Дама-Козерог убеждена в собственной непогрешимости, в ее представлении скорее уж компьютерная программа ошибется, чем она сама. Поэтому все промахи она смело валит на кого-то еще.

Услышав обвинения в ошибке в свой адрес, уроженка этого знака не покажет виду, что задета, но в глубине души будет рвать и метать.

Больше всего на свете она хочет, чтобы про ее промах никто не узнал, поэтому будет держать его в секрете. А если вы проболтаетесь, обвинит вас в зависти и стремлении испортить ее безупречную репутацию.