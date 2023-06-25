Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы

Пытаясь скрыть свой солидный возраст, женщины зачастую прибегают к услугам косметологов или пластических хирургов. И немногие задумываются о том, что именно правильная прическа помогает даме чувствовать себя моложе. Для достижения такого результата стоит избегать всего лишь трех вещей.

Во-первых, следуют грамотно подходить к окрашиванию седых волос. Стараясь скрыть эти пряди, представительницы прекрасного пола иногда кардинально меняют имидж и окрашивают локоны в темный цвет. Однако такой оттенок может сделать лицо тусклым и безжизненным, что лишь усугубит ситуацию.

Во-вторых, женщинам в зрелом возрасте не стоит экспериментировать с челками.

Особенно с короткими, поскольку они гармонично смотрятся лишь на единицах.

И в третьих, многим барышням необходимо быть аккуратнее с лаком для волос. Переборщив с этим средством, любая дама будет выглядеть на 10 лет старше, а красивая укладка может превратиться в блестящий шлем.