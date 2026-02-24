Оповещения от Киноафиши
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

24 февраля 2026 09:25
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Тягомотины на 200 серий здесь не будет.

2025 год оказался щедрым на качественные детективы. Пока одни ругают российские сериалы за шаблонность, другие не сдаются и находят настоящие жемчужины. Я пересмотрела кучу новинок и отобрала 3 проекта, которые без зазрения совести советую каждому другу и знакомому.

У них приличные рейтинги на Кинопоиске, а главное – после просмотра не хочется ругаться на сценаристов.

«Васька», 2025, 8.0 (Кинопоиск)

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Полковник Емелин, начальник угрозыска Василеостровского района Петербурга, метил на должность главы всего отдела. Но вместо повышения получает нового руководителя – такого же полковника Емельянова из центра.

Два сильных опера с разными взглядами на работу вынуждены уживаться в одном кабинете. Их конфликт отражается на каждом расследовании, но ради справедливости приходится договариваться.

«Тайный советник», 2025, 8.0 (Кинопоиск)

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

Опер Костиков после ранения и гибели напарника переведен в аналитический отдел. Генерал Смирнов, отец погибшего, считает его виноватым. Костиков мучается чувством вины перед вдовой Полиной, в которую тайно влюблен.

Когда она берется защищать подозреваемого в убийстве, он начинает собственное расследование и помогает доказать невиновность ее клиента. С тех пор она регулярно обращается к нему за помощью – так у нее появляется «тайный советник».

«Дорогой Вилли», 2025, 7.7 (Кинопоиск)

Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел

1960-е. Советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев решает тайно договориться с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом, чтобы избежать войны.

Для миссии выбирают журналиста-германиста и бывшего сотрудника КГБ. За ними охотятся ЦРУ и спецслужбы ГДР. Исход переговоров решит судьбу Европы.

Все три сериала компактные: от 4 до 30 серий максимум. Идеально, чтобы не заскучать и не увязнуть в бесконечных сюжетных линиях.

Ранее мы писали: Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

Фото: Кадры из сериалов «Дорогой Вилли», «Тайный советник», «Васька»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
