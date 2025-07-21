Эти 3 фильма будут бороться за «Оскар»: среди претендентов голые зомби, горящие люди и Брэд Питт

Хотя до церемонии еще долго, претенденты уже вырисовываются.

Год только начался, а борьба за «Оскар» в одной из самых техничных и недооценённых категорий — «Лучший звук» — уже развернулась. Фильмы ещё выходят в прокат, но эксперты уже делают ставки: заветную статуэтку могут унести «Формула-1» с Брэдом Питтом, «28 лет спустя» Дэнни Бойла и шпионский боевик «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Мы объясняем, почему именно они.

Громкий лидер: «Формула-1»

Гонки — это не только рев моторов, но и симфония металла, ветра и шума толпы. Косински, уже побеждавший с «Топ Ган: Мэверик», делает ставку на звук снова — и, по первым отзывам, не проигрывает.

Работа двукратного лауреата «Оскара» Гэри Риццо буквально вживляет зрителя в кресло болида. Категория «Лучший звук» часто уходит самым «шумным» фильмам — и тут «Формула» в своей стихии.

Вторая волна апокалипсиса: «28 лет спустя»

Продолжение культовой хоррор-франшизы делает ставку на атмосферу, где каждое рычание заражённых режет тишину до боли. И особенно пугающе выглядит и звучит голый альфа-самец, вожак стаи.

Джонни Бёрн мастерски работает с фоновыми шумами, играя на нервах зрителя, а саундтрек от Young Fathers дополняет ощущение зловещей обречённости. Звук здесь не просто часть оформления — он двигает сюжет, отмечает Collider.

Гори, летай, ныряй: «Миссия невыполнима»

Фильмы про Итана Ханта не сникали большой славы у киноакадемии, и лишь единожды были номинированы за звуковое оформление. Помоми впечатляющий сцен со сгорающим в небе куполом парашюта, эффектно выглядит и подводная сцена.

При просмотре в кино возникает ощущение, что ты сам находишься под толщами льда и тоннами воды, запертый на затонувшей подводной лодке. Выглядит и звучит фильм безупречно, хотя к его сюжету и есть вопросы.

В числе потенциальных претендентов также называют «Войну» все того же Гарленда, с ее ужасающими и оглушающими взрывами, а также «Возрождение мира Юрского периода» — с их масштабными саунд-дизайнами динозавров. Но пока именно три картины выше звучат наиболее громко — в прямом и переносном смысле.

Этот китайский мульт собрал в прокате 2 млрд долларов, и обошел на повороте легендарные «Звездные войны»: в России о нем толком не слышали.