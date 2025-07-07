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Эти 11 фильмов Квентин Тарантино считает идеальными — в списке есть даже его собственный шедевр

7 июля 2025 11:50
Эти 11 фильмов Квентин Тарантино считает идеальными — в списке есть даже его собственный шедевр

Среди фаворитов режиссера — культовый ужастик, главный хит Стивена Спилберга и классическая вестерн-трилогия.

Любители кино уже давно успели оценить приверженность Квентина Тарантино своей работе — режиссер не раз упоминал о том, что все детство провел за просмотром самых разных фильмов, а работа в магазине видеокассет еще больше поспособствовала расширению горизонтов.

Сейчас, когда Тарантино считается одним из тех, к рекомендациям кого миллионы по всему миру точно будут прислушиваться, режиссер смело делится своими находками, которые остаются его любимыми кинолентами уже несколько десятилетий подряд — к слову, в список Тарантино попал его режиссерский дебют.

«Челюсти» и «Назад в будущее» — одни из тех фильмов, которые Тарантино считает идеальными

Кадр из фильма «Назад в будущее»

Хотя сам режиссер никогда не стыдится признаться в любви проходному ромкому или раскритиковать какой-нибудь фильм-победитель «Оскара», что-то остается неизменным — например, список картин, в которых, по мнению Тарантино, нет ничего, к чему можно было бы придраться. Одним из таких оказался и снятый самим Тарантино криминальный триллер «Бешеные псы» — фильм для него стал первой режиссерской работой, а Тарантино не раз признавался в том, что именно «Бешеные псы» круто изменили его жизнь и до сих пор остаются его любимым собственным проектом.

Также в списке идеальных кинолент — «Техасская резня бензопилой», «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Энни Холл», «Молодой Франкенштейн», «Назад в будущее», «Дикая банда» и Долларовая трилогия, в которую вошли фильмы «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».

Квентин Тарантино считает Долларовую трилогию единственной идеально работающей франшизой

Эти 11 фильмов Квентин Тарантино считает идеальными — в списке есть даже его собственный шедевр

Хитовые спагетти-вестерны Серджо Леоне всегда оставались для Тарантино источником вдохновения для его собственных фильмов — однако режиссер признавал, что приблизиться к Долларовой трилогии пока так ничего и не смогло. По словам Тарантино, фильмы франшизы сложились в идеальный пазл — первая картина задает интригующий тон, вторая делает историю еще более эпичной, а третья дает сюжету еще более эпичное завершение.

Хотя познаниям Тарантино в области кино можно только позавидовать, сам режиссер не так уж давно упоминал о том, что ничего лучше Долларовой трилогии с точки зрения франшиз он еще не видел.

Кстати, один фильм из своего списка идеальных кинолент Тарантино когда-то назвал лучшей картиной всех времен и народов — об этом мы уже писали здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Назад в будущее» (1985), «Техасская резня бензопилой» (1974), «Дикая банда» (1969), «Хороший, плохой, злой» (1966)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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