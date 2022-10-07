Эталонные Львы: 5 звезд, с которых очень хочется взять пример

Сложно представить себе более эффектный, энергичный и харизматичный знак зодиака, чем Лев. Его представители как будто рождены для того, чтобы находиться в центре внимания, собирать комплименты и аплодисменты. Кстати, именно под созвездием Льва на свет появились многие знаменитости с мировым именем. Вспоминаем эталонных уроженцев огненного знака, на которых ровняются миллионы людей со всего света.

Дэниел Рэдклифф (23 июля 1989 г.)

Вселенная, созданная Джоан Роулинг, прописана до мелочей - все поклонники поттерианы знают, что Гарри Поттер родился 31 июля, под знаком Льва. Под этим же созвездием появился на свет исполнитель роли юного волшебника - Дэниел Рэдклифф. Актер стал звездой еще в детстве - для Львов это обыкновенное дело. Сейчас Дэниел продолжает сниматься в кино и покорять фанатские сердца.

Шарлиз Терон (7 августа 1975 г.)

Достаточно взглянуть на яркую и величественную блондинку Шарлиз Терон, чтобы понять - перед вами истинная Львица. По словам астрологов, все небесные тела в натальной карте актрисы находятся во Льве, поэтому неудивительно, что она воплощает в себе главные качества этого знака. А королева Равенна из “Белоснежки и охотника" в её исполнении затмила собой даже главную героиню.

Джейсон Момоа (1 августа 1979 г.)

Этот брутальный Лев покорил зрителей в роли Кхала Дрого из "Игры престолов". Пожалуй, ни один другой актёр не воплотил бы так ярко образ лидера дотракийцев. В жизни Джейсон Момоа ничуть не уступает своему персонажу по уровню харизмы и притягательности - всевозможные издания со всего света постоянно включают актёра в рейтинги главных секс-символов современности.

Дженнифер Лопес (24 июля 1969 г.)

"Огонь", - так коротко можно описать выступления Джей Ло. Как настоящая Львица, эта певица приковывает к себе все взгляды на любом светском мероприятии. Лопес построила такую карьеру, о которой большинству людей приходится только мечтать, а также успешно реализовала себя как жена и мать. Уроженкам огненного знака важно совмещать обе этих роли.

Антонио Бандерас (10 августа 1960 г.)

Испанского актёра по праву можно назвать одним из главных символов Фабрики грёз - в том числе с приставкой "секс". Даже те, кто никогда не видел ни одного фильма с Бандеросом, при упоминании его имени все равно восторженно закатывают глаза. А все потому, что не восхищаться этим горячим мужчиной попросту невозможно.