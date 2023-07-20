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«Эталон красоты»: оголивший ягодицы Шаляпин восхитил женщин (фото)

20 июля 2023 07:45
«Эталон красоты»: оголивший ягодицы Шаляпин восхитил женщин (фото)

Артист не постеснялся откровенного кадра.

Прохор Шаляпин никогда не скрывал, как сильно доволен своей внешностью. Знаменитость регулярно делится сотнями своих снимков, красуясь белоснежной улыбкой и стройной фигурой. А не так давно взбудоражил поклонниц, снявшись полностью обнаженным.

Так, артист отправился в отпуск, который провел в одном из отелей на Мальдивах. И на белоснежном пляже на фоне Индийского океана он решил попозировать абсолютно голым, забыв обо всех приличиях, о чем рассказал в своем Telegram-канале.

Неожиданный кадр удивил многочисленных поклонниц знаменитости. В комментариях они не поскупились на комплименты, отметив фигуру Шаляпина и его смелость.

«Эталон красоты»: оголивший ягодицы Шаляпин восхитил женщин (фото)

«Ты наш российский красавец, эталон красоты, интеллигентности, доброты», «Аполлон», «Стеснение все пропало», «Выглядите как древнегреческий бог», — пишут восторженные пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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