Эта звезда выскочила замуж в 17 лет, хотя родители были против: история закончилась плачевно

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в первый раз вышла замуж, когда ей было всего 17 лет. Избранником блондинки был секс-символ того времени, барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Их знакомство было очень романтичным.

Музыкант разглядел будущую жену в толпе во время одного концерта. Знакомство переросло в бурный роман, и, несмотря на возражения родителей с обеих сторон, пара поженилась после беременности Леры. Ад начался сразу после свадьбы.

Ленюк все время был в разъездах, гастролировал по разным городам, а к его жене, которая ждала ребенка, наведывались любовницы музыканта. Одна из них была особенно настырной. Она приходила к Кудрявцевой и рассказывала интимные подробности их связи с Ленюком. Будущая телеведущая подала на развод спустя два года брака, когда их сыну Жаку было чуть больше года, не выдержав постоянных измен.