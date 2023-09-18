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Эта звезда одевается даже хуже Волочковой: Васильева прорвало на откровения

18 сентября 2023 14:00
Эта звезда одевается даже хуже Волочковой: Васильева прорвало на откровения

Ее наряды вызывают сомнительные ассоциации.

Александр Васильев давно зарекомендовал себя как эксперт в сфере моды. Основной ведущий программы «Модный приговор» уже много лет дает советы женщинам, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Не чурается шоумен и обсуждения образов знаменитостей: часто его оценки оказываются совсем нелестными.

Под обстрел Васильева попадали многие звездные дивы: от Анастасии Волочковой до Наташи Королевой. Досталось и Лолите Милявской, отличающейся эпатажным стилем и отсутствием комплексов.

«Лола раньше была в теле и обожала себя обтягивать. Так создавался эффект Микояновской колбасы», — жестко выразился гуру стиля в интервью YouTube-каналу RTVI Развлечения.

Александр Васильев добавил, что сейчас певица заметно похудела: тяжелый развод с пятым супругом помог ей преобразиться. Ведущий уверяет, что конфликт с Лолитой давно исчерпан, они прекрасно ладят, оставаясь хорошими друзьями.

Эта звезда одевается даже хуже Волочковой: Васильева прорвало на откровения
Фото: legion-media.ru, кадр из телешоу «Модный приговор» на Первом канале
Алла Новикова
Алла Новикова
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