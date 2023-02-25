Эта знаменитая цитата Раневской вмиг поднимет самооценку: вот что она говорила

Роли харизматичной Фаины Раневской уже давно стали легендарными и всенародно любимыми. Даже ее второстепенные героини становились настоящим украшением любого фильма и придавали сцене определённый шарм.

Пытливый ум и чувство юмора помогли актрисе стать любимицей зрителей и режиссёров. А жизненный опыт сделал женщину мудрой и проницательной, поэтому ее высказывания до сих пор находят отклик в сердцах людей.

Однако и у этой талантливой артистки было немало завистников, которые хотели очернить ее образ и могли распространять о ней ложные факты. Но выдающаяся советская актриса относилась к этому очень спокойно и всегда была уверена в себе, о чем свидетельствует и ее цитата.