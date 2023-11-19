Эта женская прическа вошла в моду из-за Гагарина: космонавт смеялся над ней до слез

Волосы укладывают похожим образом до сих пор.

Юрий Гагарин покорил не только космос, но и сердца миллионов советских женщин. Его популярность было сложно переоценить. Мужчину чествовали везде, где он появлялся.

Влияние Юрия Алексеевича распространилось далеко за пределы космической сферы. Он оставил след даже в истории красоты и моды.

В начале шестидесятых в СССР вошла в моду оригинальная женская прическа. Дамы высоко взбивали кок из волос над челкой и носили косу не прямо, а сбоку.

Казалось бы, никакого отношения к космосу. Вот только этот способ укладки волос назывался «Полюби меня, Гагарин!».

Сам космонавт, узнав об этом, смеялся до слез. Во всяком случае, так гласят рассказы очевидцев.