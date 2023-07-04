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Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас

4 июля 2023 06:15
Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас

Необычная внешность не оставляет публику равнодушной.

На восьмом месяце жизни Шона Рэй столкнулась с агрессивной формой рака мозга. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти девочку от болезни, но серьезное лечение негативно сказалось на гипофизе, из-за чего ее тело начало развиваться неправильно, и Шона оказалась заперта в теле 8-летней девочки.

Как признается девушка, она постоянно сталкивается со множеством неудобств. При посещении бара, походах к тату-мастеру и даже в кинотеатр она вынуждена доказывать, что ей уже 23 года. И даже в магазинах с одеждой она с трудом находит для себя подходящие варианты, ведь совсем не хочет одеваться как ребенок.

Однако Шона старается не унывать и не впадать в депрессию. Она не скрывает, что ее окружают заботливые родители и любящие друзья, что помогает ей сохранить оптимизм. И лишь благодаря такому жизненному настрою ей удается преодолевать трудности.

Эта женщина застряла в теле 8-летнего ребенка: ее фото точно поразят вас
Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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