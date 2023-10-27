Эта женщина уснула в СССР на 20 лет: ее слова после пробуждения вас удивят

Нет ничего страшнее, чем «умереть» на почти четверть века.

Летаргический сон — редчайшее и, пожалуй, самое жуткое расстройство сна, которое встречается у людей. Некоторые спят не по своей воле несколько дней, другие — месяцев. Но есть несчастные, которые могут «умереть» на годы.

Надежда Лебедина проспала 20 лет и проснулась в 1974 году. Врачи, диагностировав в 1954 году летаргический сон, оказались бессильны и «выслали» странную пациентку домой, чтобы за ней присматривали друзья и родственники.

Но самым страшным испытанием для женщины оказался не ее диагноз, а тот факт, что эти 20 лет она «слышала» все, что происходит вокруг, но не могла пошевелиться, очнуться, ответить.

Мать Лебединой не дожила до ее пробуждения, но ее первые слова после застала родная сестра. Надежда в беседе с журналистами произнесла жуткую фразу.