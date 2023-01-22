Эта женщина страдала из-за выпадения волос: стилист нашел для нее идеальное решение
Про таких говорят: «мастер с золотыми руками».
В современном обществе вид лысого мужчины не вызывает никаких эмоций совершенно — это в порядке вещей, чего нельзя сказать о представительницах прекрасного пола. С подобной проблемой, к сожалению, женщины сталкиваются все чаще.
Выход удалось найти довольно известному стилисту Тьяго Хименесу. Одна из его клиенток страдала от андрогенетической алопеции: у дамы сохранился объем волос спереди, но, к сожалению, сзади ситуация была просто ужасной.
Парикмахер вышел из положения изящно: он убрал длину, при этом потрудился над созданием объема у корней — женщина стала выглядеть гораздо моложе и эффектнее.
Аудитория в восторге:
«Это не стрижка, это произведение искусства. Бесценно»