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Эта женщина страдала из-за выпадения волос: стилист нашел для нее идеальное решение

22 января 2023 12:45
Эта женщина страдала из-за выпадения волос: стилист нашел для нее идеальное решение

Про таких говорят: «мастер с золотыми руками».

В современном обществе вид лысого мужчины не вызывает никаких эмоций совершенно — это в порядке вещей, чего нельзя сказать о представительницах прекрасного пола. С подобной проблемой, к сожалению, женщины сталкиваются все чаще.

Выход удалось найти довольно известному стилисту Тьяго Хименесу. Одна из его клиенток страдала от андрогенетической алопеции: у дамы сохранился объем волос спереди, но, к сожалению, сзади ситуация была просто ужасной.

Парикмахер вышел из положения изящно: он убрал длину, при этом потрудился над созданием объема у корней — женщина стала выглядеть гораздо моложе и эффектнее.

Аудитория в восторге:

«Это не стрижка, это произведение искусства. Бесценно»

Эта женщина страдала из-за выпадения волос: стилист нашел для нее идеальное решение
Фото: соцсети, Legion-Media
Артем Пестов
Артем Пестов
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