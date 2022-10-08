Эта женщина стала символом блокадного Ленинграда: мало кто знает про легендарный советский фильм о ней

Ольга Берггольц сумела пережить трудное блокадное время и восславила в своих стихах подвиг ленинградцев. В 1955 году поэтесса написала автобиографическую повесть «Дневные звезды», которую спустя десятилетие решил экранизировать режиссер Игорь Таланкин.

Таланкин долго искал подходящую актрису, которая смогла бы передать всю боль и силу духа Берггольц – на роль пробовались даже Нина Ургант и Людмила Гурченко, но все было не то. Почти отчаявшись, режиссер увидел молодую актрису Театра на Таганке Аллу Демидову – и понял, что она единственная, кто сможет сыграть эту сложную роль. На роль отца Ольги, военного врача, взяли Андрея Попова, а мать поэтессы сыграла Татьяна Ленникова. Роль убийцы царевича Дмитрия, появляющегося в воспоминания об истории Углича, исполнил Анатолий Игнатьев.

Снимали картину в двух городах – в Ленинграде и Угличе, где семья Берггольц прожила несколько лет перед войной и воспоминания о котором поэтесса добавила в книгу. В фильме черно-белые кадры перемешаны с цветными, чтобы передать различные эмоции героини.

У «Дневных звезд» была трудная судьба – два года фильм не хотели пускать в прокат, но позже чиновники сжалились и даже отправили картину на Венецианский фестиваль, где фильм Таланкина получил золотую медаль.