Эта женщина с проблемной кожей шесть лет не умывалась: обомлеете, увидев ее сейчас

Трейси Рафтл не понаслышке знает, что такое акне. Долгое время она страдала от сильных высыпаний на лице. И, когда уже совсем отчаялась, попробовала на себе метод «пещерного человека».

Девушка отказалась от любых средств по уходу за кожей. Исключила она даже умывание водой. Первые результаты появились через три месяца. Почувствовав улучшение, Рафтл решила продолжить смелый эксперимент.

Он растянулся на целых шесть лет, в течение которых Трейси изменилась до неузнаваемости и успела написать пособие по уходу за кожей. Она уверяет, что ее состояние напрямую связано с психикой. Рафтл отметила, что большинство людей зависимы от использования средств для борьбы с акне и эта зависимость имеет решающее значение.

«Стоит только пропустить использование средства от прыщей, как мы думаем, что наша кожа тут же ухудшится», — отметила Трейси, намекая, что мысли материальны.

К слову, ее теория о связи внешности и психического здоровья снискала огромную популярность.