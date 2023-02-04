Эта женщина не улыбалась 40 лет, потому что боялась морщин: вот к чему привело ее поведение

Многие люди хотят сохранить свою молодость и мечтают сделать это, не прибегая к уколам ботокса или услугам пластического хирурга. Тесс Кристиан удалось воплотить эту фантазию в реальность. Ей уже давно исполнилось 50 лет, но на личных фотографиях женщины вы не увидите ни одной мимической морщинки.

Такого результата красавице удалось добиться после полного отказа от любого проявления эмоций, при котором были бы задействованы мышцы лица.

Это решение она приняла еще в подростковом возрасте, и на протяжении 40 лет британка ни разу не расплывалась в улыбке.

Тесс со временем привыкла к ограничениям и научилась контролироваться свою мимику. Но это привело к неоднозначному результату. Она сохранила свою красоту, при этом потеряла способность проявлять эмоции. Даже после рождения дочери новоиспеченная мама не посчитала нужным улыбнуться и порадоваться от всего сердца.