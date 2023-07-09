Эта женщина не улыбалась 40 лет, чтобы не было морщин: ее свежее фото довело публику до истерики
На такие жертвы согласится не каждая.
Тесс Кристиан уже в 10 лет поняла, что не хочет стареть. Тогда она решила никогда не улыбаться, чтобы как можно дольше сохранить молодость своей кожи. Британка разменяла шестой десяток, и ее внешность никого не оставит равнодушным.
На лице «царевны Несмеяны» почти нет морщин. Большинству ее ровесниц о такой внешности остается только мечтать. Однако у интернет-пользователей при одном только взгляде на Тесс начинается истерика.
Многие не верят в действенность ее метода и полагают, что Кристиан часто заглядывает в кабинет косметолога и хирурга. К тому же пользователи Сети осудили саму идею о том, чтобы никогда не улыбаться.
«Вся в ботоксе! И губы тоже накаченные, вся переделанная короче, пусть не врет», «Подтяжка видна невооруженным глазом, если посмотреть от кончиков губ до ушной раковины», «Скулы делала 100 процентов, подтяжка», «Хорошо посмеяться важнее красоты», «Человек без мимики — это овощ, что может быть за душой у этого человека? Ничего. И пусть она выглядит моложе, но душой она уже мертва», — пишут в Сети.