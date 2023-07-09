Эта женщина не улыбалась 40 лет, чтобы не было морщин: ее свежее фото довело публику до истерики

Тесс Кристиан уже в 10 лет поняла, что не хочет стареть. Тогда она решила никогда не улыбаться, чтобы как можно дольше сохранить молодость своей кожи. Британка разменяла шестой десяток, и ее внешность никого не оставит равнодушным.

На лице «царевны Несмеяны» почти нет морщин. Большинству ее ровесниц о такой внешности остается только мечтать. Однако у интернет-пользователей при одном только взгляде на Тесс начинается истерика.

Многие не верят в действенность ее метода и полагают, что Кристиан часто заглядывает в кабинет косметолога и хирурга. К тому же пользователи Сети осудили саму идею о том, чтобы никогда не улыбаться.