Эта женщина-качок пугает мужчин по всей стране: удивитесь, как выглядит ее муж

Карьера культуристки началась для Натальи Кузнецовой в 14 лет с похода в спортзал. Сегодня чемпионка по армлифтингу и пауэрлифтингу весит 90 килограммов при росте в 168 сантиметров. Кто-то подумает, что огромные бицепсы и исполинская сила россиянки отпугивают мужчин, но это не так. Спортсменка из Читы уже седьмой год замужем за бодибилдером Владиславом Кузнецовым. Избранник «женщины-качка» — мастер спорта по вольной борьбе.

И хотя Владислав не достиг таких успехов в спорте, как Наталья (а она жмет от груди 175 кг и приседает со штангой в 280 кг) семейную идиллию это не нарушает. Владислав поддерживает свою возлюбленную, составляет для нее план тренировок. Сам он работает тренером.

Супруги все свободное время проводят вдвоем или в кругу друзей. Совместные фотографии пары бодибилдеров вызывают смешанные чувства. С одной стороны, взращенная с помощью стероидов мышечная масса Натальи выглядит отталкивающе. С другой стороны, любопытно осознавать, что даже таким сильным во всех смыслах женщинам нужен рядом мужчина — единомышленник, любовник, друг.