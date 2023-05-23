Эта женщина бросила мужа и пятерых детей ради пасынка: чем обернулся странный роман

Сердцу не прикажешь, и это известно всем. Однако иногда сердцу «дико и странно» не прикажешь. О Марине Балмашевой в одночасье узнала вся страна. Правда, как водится, не благодаря особым достижениям, а благодаря скандалу, который разгорелся из-за принятого ею решения.

Женщина бросила мужа и пятерых детей после 13 лет брака. И в этом не было бы ничего удивительного. Дети приемные, а муж мог оказаться вовсе не таким идеальным, каким женщина рисовала его в соцсетях. Однако разрыв произошел ради пасынка!

Балмашева ушла от мужа к его родному сыну. И это действительно потрясло общественность. Кстати, бывший муж тоже подливал масла в огонь. Прессе он заявил, что неверная супруга не скрывала отношения со старшим сыном даже будучи в браке.

Как сейчас живет странная семья? В начале 2021 года Балмашева впервые стала матерью и подарила новому избраннику сына. Соцсети, которые «разрослись» благодаря шумихе вокруг скандального развода, приносят паре немалые деньги. Так что молодожены счастливы в браке и уже хотят стать родителями снова.