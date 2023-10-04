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Эта выходка перешла все грани: россияне набросились на Волочкову из-за фото с памятником

4 октября 2023 12:31
Эта выходка перешла все грани: россияне набросились на Волочкову из-за фото с памятником

Балерине может грозить серьезное разбирательство.

Когда-то Анастасия Волчкова была примой Большого театра. О холодной и загадочной красавице сильным мира сего оставалось только мечтать. Но шли годы. Карьера танцовщицы подошла к концу, но Волочкова не хочет терять внимание публики. В ход идут многочисленные эпатажные выходки.

О фирменной шпагате балерины не слышал только ленивый. Анастасия Волочкова то и дело демонстрирует чудеса гибкости в бане или на пляже, но в этот раз светская львица перешла черту. Звезда задрала ногу на монумент воинам, павшим в Великую Отечественную. Публика пришла в шок от поступка известной скандалистки.

«Анастасия, удалите этот пост и не позорьтесь, если хоть капля совести у Вас осталась», «Осквернение памяти павших во Второй мировой. Что у вас в голове, Настя?», «Ни стыда ни совести», «Куда только она свои клешни ни закидывала, но здесь уже перебор», «Это вандализм!», — писали ошарашенные пользователи.

Эта выходка перешла все грани: россияне набросились на Волочкову из-за фото с памятником
Фото: unsplash.com, социальные сети, @weather_travel_mosreg / youtube
Алла Новикова
Алла Новикова
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