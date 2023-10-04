Эта выходка перешла все грани: россияне набросились на Волочкову из-за фото с памятником
Балерине может грозить серьезное разбирательство.
Когда-то Анастасия Волчкова была примой Большого театра. О холодной и загадочной красавице сильным мира сего оставалось только мечтать. Но шли годы. Карьера танцовщицы подошла к концу, но Волочкова не хочет терять внимание публики. В ход идут многочисленные эпатажные выходки.
О фирменной шпагате балерины не слышал только ленивый. Анастасия Волочкова то и дело демонстрирует чудеса гибкости в бане или на пляже, но в этот раз светская львица перешла черту. Звезда задрала ногу на монумент воинам, павшим в Великую Отечественную. Публика пришла в шок от поступка известной скандалистки.
«Анастасия, удалите этот пост и не позорьтесь, если хоть капля совести у Вас осталась», «Осквернение памяти павших во Второй мировой. Что у вас в голове, Настя?», «Ни стыда ни совести», «Куда только она свои клешни ни закидывала, но здесь уже перебор», «Это вандализм!», — писали ошарашенные пользователи.