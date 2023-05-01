Эта выходка Хромченко поразила всю страну: правда о скандале на «Модном приговоре»

Историк моды Александр Васильев устал опровергать слухи о возвращении «Модного приговора» на «Первый канал». В одном из последних комментариев журналистам он сказал, что никто не заключал ни с ним, ни с Эвелиной Хромченко контракт, а значит, передачи не будет.

Если камбэк любимого шоу все-таки состоится, то Надежду Бабкину зрители там не увидят. Об этом заявил Васильев. Она занята в аналогичном проекте на телеканале «НТВ». Хотя многие постоянные зрители шоу скорее бы пожертвовали «модным прокурором» Хромченко: ее поведение в программе нравится не всем.

Эксперт часто позволяет себе резкие комментарии о внешнем виде и образе жизни героев программы, которые многим могут показаться бестактными. Так произошло с участником команды КВН «Уездный город» Евгением Никишиным, который пришел на передачу, чтобы избавиться от несуразного стиля в одежде.

Хромченко раскритиковала его выбор одежды и аксессуаров. По ее словам, так одеваются стареющие мужчины в попытке запрыгнуть «в последний вагон» и омолодиться за счет карикатурно рваных джинсов, «попугаистых» оттенков в нарядах и неконформистской прически. Эйджистская, как сейчас модно говорить, ремарка на самом деле была адресована мужчинам в целом. Комик отвечать ей в том же тоне не стал.