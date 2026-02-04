Оповещения от Киноафиши
Эта военная драма США копирует сюжет советской: у оригинала одна сцена «сильнее, чем весь американский фильм»

4 февраля 2026 18:36
Хотя оценки ремейку ставят неплохие – 7.4 на Кинопоиске.

Бывает, смотришь зарубежный фильм и ловишь себя на мысли: «Так это же наша история, только... испорченная как будто». Часто это происходит, когда переснимают военную классику, пытаясь добавить голливудского масштаба, но теряя по дороге душу и логику.

Яркий пример – американская «Ярость» (2014; 7.4 на Кинопоиске) про экипаж танка «Шерман». Технически фильм безупречен: настоящая техника, аутентичная форма, знаменитый ходовой «Тигр» из музея Бовингтона.

Но как только действие выходит за рамки парадной техники, начинаются странности. По словам зрителей, сюжет слишком натянут, а вся драма создана искусственно.

«В экипаж на место пулемётчика ставят парня, который… ни разу не пулемётчик. Всё, что было потом – это "остракизм" по отношению к новому человеку. Идёт искусственное нагнетание драмы, создание конфликта "на ровном месте", только вот сложно понять, зачем», – отмечает автор Дзен-канала «Кино под углом».

Особенно показателен ключевой бой с «Тигром». У главных героев были танки с пушками, способными поразить немецкую машину с безопасной дистанции. Но по сюжету они подходят почти вплотную и гибнут один за другим – просто чтобы оставить в живых только экипаж Брэда Питта, сыгравшего главную роль.

«Создатели фильма принесли в жертву сюжету, такое ощущение, всё, что только можно, и даже то, чего нельзя», – делится впечатлениями автор поста.

Ну, а финальный же бой, где немецкая пехота бездумно идёт в лоб на уцелевший танк, и вовсе выглядит как нелепая компьютерная игра. И вот тут возникает стойкое ощущение дежавю, что всю эту конструкцию – опытный экипаж, «зеленый» новичок, конфликт, испытание боем – мы уже видели в советском фильме «На войне как на войне» (1968; 8.6 на Кинопоиске).

Там тоже молодой и неопытный командир самоходки СУ-100 приходит в бывалый экипаж, там тоже есть недоверие и трение. Но там всё человечно и правдиво: новичок не «тормоз» а просто ещё не нюхавший пороха парень, который учится командовать теми, кто старше и опытнее.

Его рост показан через ответственность, а не через мордобой. Вот пример: именно молодой командир Малешкин преодолевает страх и лезет внутрь машины, чтобы обезвредить гранату с вылетевшей чекой. Этот момент, как верно отметил автор поста:

«Сильнее, чем весь американский фильм. Вот там, на самом деле, всё печально».

Вот и получается, что Голливуд, взяв ту же схему, сделал ставку на железо и громкие взрывы, но упустил главное – живых людей и их становление. И пока наш фильм – это драма о людях на войне, «Ярость» остается в первую очередь боевиком про танки.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
