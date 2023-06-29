Эта вещь есть в гардеробе каждой итальянки: вам без нее точно не обойтись

Если отправиться за границу в отпуск не получится, всегда можно привнести в свою жизнь немного итальянского шарма. Всего одна деталь в гардеробе превратит любую женщину в настоящую итальянку.

Многие знают, что итальянские женщины обожают черный цвет. У каждой девушки на берегу Средиземного моря есть не только маленькое черное платье, но и большое черное платье, костюм total black и множество стильных черных аксессуаров.

Но главное в итальянском стиле все-таки не цвет. Ни одна модная итальянка не обойдется без стильных дизайнерских туфель. По меньшей мере, несколько пар от Jimmy Choo, Valentino или Versace просто обязаны быть в гардеробе каждой женщины, которая хочет примерить на себя настоящий европейский стиль.

Туфли — одна из самых важных деталей в образе итальянок. Они не придерживаются классических цветов и моделей, отдавая предпочтение ярким дизайнам и необычным формам.