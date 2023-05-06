Эта вещь была у каждой советской женщины: проверьте, есть ли она у вас

Советская мода может показаться современницам странной. Но в условиях дефицита выбирать особо не приходилось, поэтому женщины довольствовались самым необходимым. О красоте и стиле мало кто задумывался.

Так, в гардеробе у каждой советской дамы было несуразное халатообразное платье. На улицах в таком наряде щеголяла почти каждая вторая гражданка. Правда, далеко не всем шел такой фасон, но это был уже десятый вопрос.

Но крой платья нельзя назвать самой большой проблемой. Из-за дефицита тканей такие халаты выпускались или с «грязными» оттенками, или с аляпистыми принтами в цветочек. То есть выбирать, по сути, было не из чего. Но, чтобы не отставать от других барышень, женщины облачались в эти сомнительные наряды. Зато такие халаты были долговечными и служили хозяйке несколько лет.

Пример такого платья можно увидеть на Людмиле из фильма «Москва слезам не верит». В одной из сцен героиня Ирины Муравьевой щеголяла в этом популярном наряде по общежитию.