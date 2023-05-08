Эта вещь – враг каждой модницы за 40: проверьте, есть ли она у вас

После 40 лет красавицам бывает трудно скрыть свои возрастные изменения. В том числе это происходит из-за неправильно подобранного гардероба. Конечно, полностью изменить стиль за один раз невозможно. К тому же в этом нет строгой необходимости. Достаточно избавиться от излишне женственных вещей, которые являются настоящими врагами зрелых дам.

Такой одеждой можно считать платья с цветочным узором, блузки с чрезмерно пышными оборками или нежными рюшами. Они элегантно смотрятся на молодых девушках, но женщинам, разменявшим пятый десяток, добавляют пару лишних лет. Поэтому от них стоит немедленно избавиться.

Модницам необходимо присмотреться к вещам с более лаконичным фасоном и сдержанными цветами. Эта одежда скроет недостатки фигуры и при этом подчеркнет статус женщины. К тому же такие образы вновь появляются на модных подиумах. А именитые дизайнеры уже отходят от излишней нежности и феминности в своих коллекциях.