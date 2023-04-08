Эта трагедия в СССР было строго засекречена: как ревность привела к гибели пяти человек

Летчикам часто приходится проходить медицинский осмотр, от результатов которого зависит не только их карьера, но также жизнь членов экипажа и пассажиров. Однако Советскому пилоту Владимиру Серкову долгое время удавалось скрыть от врачей эпилепсию.

Впрочем, страшная авиакатастрофа с его участием произошла не из-за припадка. Дело в том, что в личной жизни летчика наступил сложный период, и он готовился к разводу с женой. Но, увидев супругу с другим мужчиной, в его сердце разыгралась ревность. Тогда Серков придумал план мести.

В 1976 году на самолете Ан-2 пилот врезался в жилой пятиэтажный дом. Его супруге и сыну чудом удалось спастись, поскольку в тот момент они были не в квартире. Об этой страшной трагедии в советские времена запрещено было писать, поэтому многие граждане даже не знали, что сотворил летчик.