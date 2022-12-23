Эта традиция из СССР приводит в ужас не только иностранцев, но и современных россиян

Похороны во многих странах мира сопряжены с многочисленными традициями. Представители разных культур совершенно по-разному провожают своих близких в последний путь. При этом в СССР тоже были весьма необычные ритуалы, связанные с этим обрядом.

Так, еще в 80-х на улицах можно было увидеть похоронные процессии с оркестром. Родственники несли открытый гроб, а музыканты рядом с ним играли похоронный марш. Часть близких разбрасывала лепестки цветов вдоль всего маршрута.

На самих же похоронах было принято фотографироваться. Близкие старались запечатлеть все детали происходящего, а также сделать два обязательных снимка. На первом все присутствующие смотрят на покойного, а на втором их лица сняты как бы со стороны покойного. Подобные снимки было принято хранить в общих фотоальбомах, но делалось это в специальном черном конверте.

Подобные традиции существовали на протяжении нескольких десятилетий. Окончательно они изжили себя в 80-х, но до сих пор в редких случаях можно увидеть похоронную процессию или снимки, сделанные на похоронах.