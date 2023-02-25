Эта толстушка скинула половину веса и стала красавицей: ее мотивация заставит оторопеть

Порой, пытаясь пошутить, дети переходят все возможные границы дозволенного. А иногда их злые реплики адресованы отнюдь не сверстникам. 29-летней жительнице Великобритании пришлось столкнуться именно с таким поведением со стороны маленьких хулиганов.

Софи Рэтклифф весила 150 килограмм, и это обстоятельство не приносило ей особого дискомфорта. Но когда одноклассники ее сына начали подшучивать над женщиной, все изменилось.

Она решила, что сможет справиться сама, и не стала рассматривать вариант с резекцией желудка. Поэтому британке пришлось усердно заниматься спортом и соблюдать сбалансирование питание.

Так она и сбросила 70 килограмм.

Когда лишний вес ушёл, все насмешки прекратились, ведь Софи стала очаровательной красавицей. Теперь блондинка с лучезарной улыбкой не стесняется демонстрировать свою фигуру и даже в обтягивающей одежде смотрится привлекательно.