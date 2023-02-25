Эта толстушка скинула половину веса и стала красавицей: ее мотивация заставит оторопеть
Женщина не стала терпеть насмешки.
Порой, пытаясь пошутить, дети переходят все возможные границы дозволенного. А иногда их злые реплики адресованы отнюдь не сверстникам. 29-летней жительнице Великобритании пришлось столкнуться именно с таким поведением со стороны маленьких хулиганов.
Софи Рэтклифф весила 150 килограмм, и это обстоятельство не приносило ей особого дискомфорта. Но когда одноклассники ее сына начали подшучивать над женщиной, все изменилось.
Она решила, что сможет справиться сама, и не стала рассматривать вариант с резекцией желудка. Поэтому британке пришлось усердно заниматься спортом и соблюдать сбалансирование питание.
Так она и сбросила 70 килограмм.
Когда лишний вес ушёл, все насмешки прекратились, ведь Софи стала очаровательной красавицей. Теперь блондинка с лучезарной улыбкой не стесняется демонстрировать свою фигуру и даже в обтягивающей одежде смотрится привлекательно.