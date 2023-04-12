Эта ткань испортит любую фигуру: не повезло даже Кейт Миддлтон (фото)

Кейт Миддлтон считается британской иконой стиля. Над ее имиджем «колдует» целая команда, однако даже у профессионалов такого уровня случаются досадные промахи.

Однажды герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с визитом в Швецию. Миддлтон облачилась в синее платье со странным принтом. Наряд совершенно не подошел Кейт, в нем она выглядела как взрослая дама, завернутая в ковер.

Эксперты моды не зря предостерегают женщин быть осторожнее с бархатом. Этот материал считается самой опасной тканью, которая превращает даже стройное тело в нечто необъятное. Бархат делает фигуру грузной и тяжелой, особенно при свете. Этой участи не избежала даже Кейт Миддлтон, обладающая образцовыми формами.

Стилисты советуют женщинам носить аксессуары из бархата, например, туфли или сумочки. Также хорошо будут смотреться жакеты, сделанные их этого капризного материала. А что касается платьев или костюмов, то с ними нужно быть осторожнее.