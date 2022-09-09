Эта тайная связь едва не стоила Елизавете II трона
История Британии могла сложиться совершенно иначе.
Вчера не стало королевы Елизаветы II. Все официальные лица страны, которые были во главе британского правительства, да и простые англичане сходятся в одном: Ее Величество была тем столпом, на котором держались Соединенное Королевство и его дух. Оказывается, все могло сложиться совершенно по-другому.
Не так давно газета The Times опубликовала рассекреченный документ 1936 года. Именно тогда дядя принцессы Лилибет (так в те годы все звали Елизавету) король Эдуард VIII публично отрекся от трона и предпочел короне брак с любовью всей своей жизни — американкой Уоллис Симпсон.
После этого некоторые министры тайно связались с бабушкой Елизаветы, вдовствующей королевой Марией Текской. Они предлагали Марии занять место королевы-регента, а на трон посадить не своего второго сына Альберта (будущего Георга VI), а младшего сына — Георга, герцога Кентского, который был гораздо более популярен в Англии. А значит, Елизавета выпадала бы из очереди на трон.
Однако королева Мария решила не ломать установленный порядок. Именно благодаря этому решению в 1952 году в стране началась эпоха, которую премьер-министр королевства Лиз Трасс накануне официально назвала «второй елизаветинской».