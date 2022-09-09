Эта тайная связь едва не стоила Елизавете II трона

Вчера не стало королевы Елизаветы II. Все официальные лица страны, которые были во главе британского правительства, да и простые англичане сходятся в одном: Ее Величество была тем столпом, на котором держались Соединенное Королевство и его дух. Оказывается, все могло сложиться совершенно по-другому.

Не так давно газета The Times опубликовала рассекреченный документ 1936 года. Именно тогда дядя принцессы Лилибет (так в те годы все звали Елизавету) король Эдуард VIII публично отрекся от трона и предпочел короне брак с любовью всей своей жизни — американкой Уоллис Симпсон.

После этого некоторые министры тайно связались с бабушкой Елизаветы, вдовствующей королевой Марией Текской. Они предлагали Марии занять место королевы-регента, а на трон посадить не своего второго сына Альберта (будущего Георга VI), а младшего сына — Георга, герцога Кентского, который был гораздо более популярен в Англии. А значит, Елизавета выпадала бы из очереди на трон.

Однако королева Мария решила не ломать установленный порядок. Именно благодаря этому решению в 1952 году в стране началась эпоха, которую премьер-министр королевства Лиз Трасс накануне официально назвала «второй елизаветинской».