Эта тайна до сих пор не раскрыта: как бесследно исчез гениальный изобретатель Дизель

29 сентября 1913 года из порта в Антверпене вышел пароход и направился в Лондон. «Дрезден» вез великого инженера на открытие британского завода, где будут производить его изобретение. В 10 вечера он поужинал, отправился в каюту и попросил разбудить его в 6:15. И исчез.

Через 10 дней голландские рыбаки выловили из моря труп состоятельного на вид мужчины. Они сняли с него перстни, забрали бумажник, футляр для очков и перочинный нож и передали детективам. Это были вещи Дизеля. Что произошло в роковую ночь с 29 на 30 сентября, окутано тайной.

По версии биографов Гроссера и Ситтауэра, всемирно известный инженер свел счеты с жизнью. В роковой день 29 сентября он нарисовал крест в своем дневнике. По другой версии, Дизеля устранили нефтяные магнаты, так как считали его изобретение угрозой для их бизнеса. Также есть мнение, что оказаться за бортом изобретателю «помог» немецкий агент, чтобы приостановить его переговоры с британским адмиралтейством. Они хотели оснастить свои подлодки двигателями известного инженера. В конце Первой мировой войны один немецкий военнопленный рассказал, что гибель Дизеля — его работа. Еще через 16 лет газета L’Aéro провела расследование и выдвинула свою версию: Роберт Дизель был убит в Генте 25 сентября.

В 1950 году японский изобретатель Магокичи Ямаока обратил внимание, что у Дизеля нет ни памятника, ни могилы. Монумент открыли через семь лет, когда знаменитому изобретению стукнуло 60 лет.