Эта тайна до сих пор не раскрыта: история про исчезновение экипажа яхты Kaz II проберет вас до костей

15 апреля 2007 года из Эрли-Бич вышла яхта Kaz II с тремя австралийцами на борту. Опытным яхтсменам Дереку, Питеру и Джеймсу было за 50. Из путешествия, которое задумывалось как масштабная рыбалка вдоль побережья Австралии, они уже не вернутся.

Последнюю весточку от экипажа получила жена Дерека следующим утром. Мужчины пребывали в отличном расположении духа, маршрут был продуман до мелочей, а катамаран подготовлен бывшим владельцем наилучшим образом. Через 48 часов дрейфующую яхту с порванным парусом заметили с вертолета. Еще через два дня на борт поднялись правоохранители и застали странную картину. На судне все было так, как будто яхтсмены только что ушли. Никаких следов борьбы или насильственных действий. Но рыбаков и след простыл. Один из местных капитанов-рыболовов вспомнил, что видел яхту 16 апреля — она держала курс на опасный участок акватории с рифами.

Что заставило Дерека, Питера и Джеймса отправиться именно туда, неизвестно. Среди версий главной называют несчастный случай. Дерек Баттен был сбит парусом при попытке его поставить, пока Джеймс нырял в море, чтобы поправить леску, а Питер помогал Джеймсу. В итоге все утонули. Также говорят, что судно могло сесть на мель, а мужчины в попытках его высвободить остались без плавсредства. Другой версией было похищение.