Эта стрижка – последний писк моды: подойдет даже возрастным и полным женщинам

В моду снова вошла прическа из далеких 70-х. Ее основное преимущество в том, что она идет абсолютно всем.

Конечно, речь о стрижке сессон, которая подчеркивает достоинства женщин всех возрастов и любой комплекции: от юных и стройных нимф до возрастных пампушек. Еще один неоспоримый плюс этой прически состоит в том, что она не требует специального ухода или профессиональной укладки, ведь волосы лежат сами по себе.

Благодаря тому, что шевелюра выстригается по овалу на затылке и по дуге на челке, пряди сами немного закручиваются внутрь. Поэтому единственное требование к сессон — регулярно пользоваться шампунем и стричь отросшие концы.

Напомним, автором стрижки считается парикмахер Видал Сассун. А моду на нее завела французская исполнительница Мирей Матье. После того как певица появилась с новой прической, такую же сразу захотели все модницы Парижа, а потом и мира.