Эта странность немок шокирует любого россиянина: мужчины к такому не привыкли

В каждой стране есть свои правила этикета, которые стоит изучить перед поездкой за рубеж — чтобы не попасть впросак самому и быть готовым к необычному поведению местных жителей. Например, у Германии есть очень странная привычка, которая поразит любого россиянина.

Мы часто думаем о немцах как о педантичной и аккуратной нации. Но их поведение в общественных местах может выглядеть так, будто воспитывались они по меньшей мере в хлеву. Дело в том, что в Германии принято сморкаться прямо за столом. Это делают и в кафе, и в дорогих ресторанах. И даже самая изысканная европейская леди не постесняется освободить нос во время ужина. Причем сделает это так громко, что деликатно не заметить поступок дамы будет очень сложно.

Хотя с физиологией поспорить трудно, россияне все-таки предпочитают удаляться для этого в уборную. Так что на свидании с немкой стоит быть готовым к неожиданностям.