Эта странное блюдо держит 89-летнего Ширвиндта в тонусе: содержит всего два ингредиента

В последние месяцы Александр Ширвиндт предпочитает вести спокойный и размеренный образ жизни пенсионера. Два года назад он перестал занимать пост художественного руководителя Театра сатиры, оставшись лишь на почетном месте его президента. Эта должность не требует от артиста постоянного присутствия в учреждении, а потому он проводит время за городом.

Годы не могли не сказаться на здоровье 89-летнего Ширвиндта. Артист в прошлом тяжело пережил коронавирус, и последствия до сих пор дают о себе знать. Тем не менее мэтр старается поддерживать себя в тонусе не только регулярными физическими упражнениями, но и питанием.

Как выяснилось, Ширвиндт является поклонником довольно странного блюда. Он обожает вареный лук. Готовит его артист очень просто и всего из двух ингредиентов, отваривая овощ в подсоленной воде. Даже соседи Ширвиндта знают о его необычном пристрастии, поэтому охотно делятся с ним урожаем лука.

Это блюдо не только укрепляет здоровье артиста, но и делает его счастливее. Правда, характерный запах, скорее всего, становится для близких Ширвиндта ощутимым минусом.