Эта странная сцена в комедии про пса Барбоса не давала всем покоя десятки лет: вот куда пропали штаны Вицина

В мастерстве комедии с Леонидом Гайдаем мог посоперничать, пожалуй, лишь Эльдар Рязанов. Фишкой этих режиссеров было то, что они просили актеров привносить в любое кино что-то свое: мысли, чувства, изюминку и новизну, которая делала каждый смешной и талантливый фильм настоящим шедевром. Однако и у гениев случались осечки.

В фильме «Пес Барбос и необычный кросс» есть шикарный момент, который выглядит крайне неубедительно. Когда за Трусом, Балбесом и Бывалым гонится собака, они забегают в шалаш. А когда выбегают, на герое Вицина нет штанов.

Смешно — да. Кажется неоконченным, неясным и недоделанным — определенно. Оказалось, все просто. Сцену испортили не цензоры, а сам Гайдай. Для пущей убедительности режиссер хотел задействовать в шалаше медведя. Однако привлечь к съемкам живого мишку побоялись. Тогда в цирке взяли костюм-чучело, в который и облачился сам кинодел. Но на монтаже сцена выглядела крайне фальшиво из-за невнятной игры режиссера. Тогда-то от нее и отказались, а образовавшуюся «пустоту» ничем не заполнили.

Правда, логическую брешь почти никто не заметил при первом просмотре. Так что несмотря на некоторые огрехи впечатления от ленты «Пес Барбос и необычный кросс» зрители получили самые позитивные.