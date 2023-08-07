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Эта советская студия снимала самое унылое кино: никто не будет спорить

7 августа 2023 12:30
Эта советская студия снимала самое унылое кино: никто не будет спорить

Зрители даже выключали телевизоры при виде знакомого логотипа.

Власти СССР активно развивали кинематограф. Все 15 республик имели свои студии, которые выпускали множество фильмов в год. Но лишь «Киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко», которая была расположена в Киеве, была известна самыми скучными работами.

Так, за годы существования режиссеры выпустили около 380 фильмов, большая часть из которых отличалась скучным, идеологически верным сюжетом. Например, «Богдан Хмельницкий», «Александр Пархоменко», «Подвиг разведчика» и другие картины были сняты именно в Киеве.

Исключение составляли лишь фильмы, в которые были приглашены московские или ленинградские актеры. Эти работы завоевывали любовь зрителей и становились культовыми, ведь этим фильмам позволялось отойти от строгой политики из-за статуса самих артистов.

Причина же такой направленности кроется в самой политике региона. Дело в том, что Украинская ССР считалась одной из самых консервативных республик, где даже пытались запретить прокат фильма «Гараж» Эльдара Рязанова. Поэтому на киностудии была весьма строгая цензура, которая позволяла лишь самые верные с точки зрения партии ленты.

Фото: Legion-Media,Russian Look/Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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