Эта советская привычка повергла иностранцев в шок: сегодня она вас тоже ужаснет

Многие советские традиции способны немало удивить не только иностранцев, но и современных россиян. Одна из них — привычка держать в крошечных хрущевках огромных собак, да еще и с кошками вместе. Этот занятный обычай можно объяснить тем, что в СССР самыми популярными и доступными породами считались доги и овчарки. Сегодня нам трудно даже вообразить, как такой огромный питомец содержался в небольшой двушке, где даже члены семьи не могли толком развернуться.

Собак выгуливали два раза в день — по утрам и вечерам. И лишь тогда домашний пес мог ощутить дух свободы, хоть и ненадолго. Кроме того, таким крупногабаритным собачкам приходилось ежедневно готовить по кастрюле супа, ведь сухого корма, как сейчас, не было и в помине.

Сегодня доги и овчарки в квартирах — это скорее нонсенс, чем правило. Для этих питомцев требуется большая площадь, также для крупных пород не подходит и стандартный покупной корм — с их рационом тоже немало заморочек.

Но тогда эта странная привычка заводить огромных животных превратилась в повсеместную традицию. К тому же выбор у любителей собак был небольшим.