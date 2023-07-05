Эта советская привычка доводила иностранцев до сумасшествия: люди и сейчас так делают

Каждый народ имеет свои обычаи и традиции, которые могут сильно удивлять иностранцев. То, что мы делаем каждый день, приводит жителей Европы и Америки в ужас.

В любую погоду советские граждане предпочитали открывать форточки хотя бы на несколько часов — чтобы в квартиру попал свежий воздух с улицы. Так делают и в больших городах, и в деревнях. Даже зимой, когда помещение жарко натоплено, люди впускали немного холодного воздуха, чтобы легче дышалось.

А вот жителям Европы такая расточительность и в голову не придет. На Западе к энергии относятся очень экономно: если помещение натоплено, выпускать тепло в окно никто не будет. Вместо того чтобы проветривать, они предпочитают меньше топить в домах.

Так, в Англии зимой нормальная температура дома — на уровне 14 градусов. Конечно, при таком раскладе проветривать и охлаждать помещение еще сильнее не захочется.