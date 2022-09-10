Эта советская мелодрама удостоилась высшей похвалы американцев

В 1978 году режиссер Эмиль Лотяну экранизировал чеховскую повесть «Драма на охоте». Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, а знаменитый вальс композитора Евгения Доги и вовсе начал жить собственной жизнью. По слухам, американский президент Рональд Рейган в 1988-м даже назвал его главным вальсом XX века.

Картина Лотяну действительно нашла признание не только в СССР, но и в США. Там ее показали в сентябре 1981 года, правда, переделав название и фильма, и чеховской повести в «Вечеринку на охоте» (The Shooting Party). Вскоре в «Нью-Йорк Таймс» появилась восторженная статья кинокритика Винсента Кэнби, где он не устает восхищаться и режиссерской, и актерской работой создателей ленты.

«Это скорее сюрреалистично, чем реально — поистине галлюцинация! Что следует считать высшей похвалой», — написал Кэнби.

Также критик отметил отличную актерскую игру звезд фильма — Галины Беляевой, Олега Янковского и Кирилла Лаврова. По его словам, режиссер Эмиль Лотяну удачно характеризует персонажей Чехова с помощью особого подхода — через «очень живописную красоту кадра».