Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей

Наталья Лапина начала карьеру в 1986 году, появившись в картине «Исключения без правил». С того времени артистка начала активно сниматься, а в 90-х переехала в США, где покорила местных режиссеров.

Так, в Голливуде артистке удалось сняться во множестве знаменитых проектов. Например, зрители видели ее в сериалах «Солдаты удачи» и «Досье детектива Рокфорда: Ночная рыбалка». Помимо этого, Наталья активно развивала музыкальную карьеру, записав в числе прочего музыку к фильму «Поезд в ад».

Голливудские режиссеры осыпали артистку комплиментами. В прессе Лапину считали русской Мэрилин Монро и не скупились на похвалу. Однако отечественный зритель так и оценил таланты знаменитости. Соотечественники уверены, что звезда экрана точно не заслуживает комплиментов в свой адрес.