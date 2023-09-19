Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно

Индийский кинематограф был весьма популярен в СССР. Зрители оставались в восторге от местных картин, а звезды Болливуда мгновенно завоевывали сердца поклонников. И некоторые советские артисты пытались покорить индийский экран.

Так, в 1984-м публике был представлен фильм «Легенда о любви», в котором снялась Наталья Крачковская, Фрунзик Мкртчян, а также звезды Индии Санни Деол и Пунам Дхилло. Картина рассказывала историю местных влюбленных, а советским актерам достались эпизодические роли.

Но работа Крачковской, которая одна из первых решилась сняться в болливудском фильме, совсем не нашла отклика у соотечественников. Картина была весьма холодно встречена зрителями, а уже через несколько месяцев после премьеры публика забыла о фильме. И теперь «Легенду о любви» знают лишь эксперты кино и большие поклонники творчества Крачковской.

В Индии же картина стала популярной. Она заработала множество наград и стала одним из главных хитов во время проката.