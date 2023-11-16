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Киноафиша Статьи Эта советская актриса ни разу не делала пластику: в 97 выглядела на 50 лет (фото)

Эта советская актриса ни разу не делала пластику: в 97 выглядела на 50 лет (фото)

16 ноября 2023 06:30
Эта советская актриса ни разу не делала пластику: в 97 выглядела на 50 лет (фото)

Ее пример восхищает.

Пока многие звезды советского и российского кино пополняли ряды «жертв силикона», Вера Васильева предпочитала стареть естественно. Чтобы сногсшибательно выглядеть, ей не нужны были пластические операции. И до конца своих дней актриса восхищала народ потрясающей внешностью.

Не будет преувеличением сказать, что в 97 лет знаменитость выглядела на 50. Она никогда не делала интриги из того, что помогало ей оставаться в форме. Артистка всегда следила за осанкой и не позволяла себе набирать вес. К тому же никогда не выходила из дома без безупречной прически.

«Если голова плохая, ничего не поможет», — говорила Васильева.

Что же касается пластики, то Вера Кузьминична была уверена, что любая женщина может оставаться красивой, не прибегая к крайним мерам. Для представительниц актерской профессии это особенно важно, поскольку их лицо должно оставаться подвижным и «живым», а не превращаться в кукольную маску.

Эта советская актриса ни разу не делала пластику: в 97 выглядела на 50 лет (фото)
Фото: Natalya Loginova, Russian Look/globallookpress.com, кадры из фильма «Сказание о земле сибирской» (1948)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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